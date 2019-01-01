رغم منعه من التعاقدات - تشيلسي يستطلع رأي جماهيره في الصفقات المقبلة

تصرف غريب من النادي اللندني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثار حساب تشيلسي على تويتر التكهنات بتغريدة نشرها مساء الأربعاء ثم قام بحذفها تتعلق بسوق الانتقالات الخاص بالفريق.

ووقع الاتحاد الدولي عقوبة على البلوز بحرمانهم من خوض سوق الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلة بسبب مخالفات في التعاقد مع اللاعبين الشباب.

ونشر تشيلسي تغريدة تتحدث عن شائعات الميركاتو والأسماء المرتبطة بلاعبيه في الآونة الأخيرة، ووجه سؤال لمتابعيه عن اللاعب الذين يفضلونه.

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ساري : "ولكن كيبا هو حارس تشيلسي الأول " 🧐 pic.twitter.com/kkGiUJEPG1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

ولفت المتابعون في الردود النادي لكيفية خوضه سوق الانتقالات رغم الحظر المفروض من قبل الاتحاد الدولي، ليقوم الحساب الرسمي بحذف التغريدة.

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ومن ضمن التقارير التي ركز عليها الحساب وجود اهتمام من قبل تشيلسي بالتعاقد مع أليسيو رومانيولي، قائد ميلان، بحسب صحيفة "صن".

وكان النادي قد أكد عزمه التقدم باستئناف على قرار منعه من الانتقالات ورفضه للاتهامات بحقه في خصوص الصفقات المذكورة.

يذكر أن تشيلسي انتصر مساء الأربعاء على ضيفه توتنهام بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.