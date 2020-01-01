منع التشجيع .. شرط هولندا لعودة الجماهير للمدرجات

شرط غريب لعودة الجماهير للمدرجات في هولندا

تدرس الحكومة الهولندية السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات مع انطلاق الموسم الجديد في منتصف سبتمبر المقبل شرط ألا يرددوا الهتافات التشجيعية.

الحكومة ألغت النسخة الحالية من الدوري الهولندي دون إعلان بطل في ظل المنافسة بين أياكس والكمار.

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وسوف تنطلق البطولة الجديدة في منتصف سبتمبر بوجود جماهير، ولكن تحت شروط وقيود محددة بحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" الهولندية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الحكومة الهولندية تطلب ترك مسافة بين كل مشجع وآخر تصل إلى 1.5 مترًا لاحترام قواعد التباعد الاجتماعي بجانب عدم ترديد الأغاني الخاصة بكل فريق أو أي نوع من أنواع الهتافات.

ويأتي سبب حرمان الجمهور من الغناء والتشجيع لتجنب انتشار فيروس كورونا والذي ينتقل عن طريق رذاذ الفم.

ولم يتم صدور أي قرار رسمي حتى الآن من الحكومة الهولندية، إلا أنّ الصحيفة لا تتوقع نجاح هذه السياسة وحرمان الجمهور من التشجيع، فلن يستطيع المتواجد في مدرجات فريقه التوقف عن التفاعل مع أحداث اللقاء.

وقد يكون أول لقاء بحضور جماهيري هو مواجهة هولندا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية والمقرر إقامته مطلع سبتمبر المقبل.

وبجانب الدوري الهولندي، فإن الدوري الفرنسي هو الوحيد بين الدوريات الخمس الكبرى الذي لم يُستكمل ولكن تم تحديد باريس سان جيرمان بطلًا له.