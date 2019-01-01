منصور بن مشعل يؤكد : الأهلي قادر على تعويض رحيل أي لاعب
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أثار سمو الأمير منصور بن مشعل المشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الجدل حول مصير بعض اللاعبين في الفريق خلال الموسم المُقبل.
منصور بن مشعل قال في تصريحات صحفية لـ "عكاظ" أن هدف الراقي الأساسي في الفترة الحالية، هو الحفاظ على جميع لاعبي الفريق.
وشدد بن مشعل على رغبة الإدارة في الحفاظ على النجوم الكبار، من أجل بناء فريق قوي ينافس على كافة البطولات.
الأسد يتابع مباراة #الهلال أمام #الاتحاد في الدوري الموسم الماضي.🐾🐾— موقع قول السعودي (@GoalSA) June 22, 2019
(📽: sc/Le Baranne) pic.twitter.com/8hlJAumGsw
ولكن في الوقت نفسه أكد بن مشعل أن الإدارة الجدية لن تسمح بأي استهتار داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي قادر على تعويض رحيل أي نجم مهما كان اسمه، والتعاقد مع لاعبين أفضل منهم بكثير.
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وتولى الأمير منصور مهام الإشراف العام على كرة في النادي الغربي، حيث اعتمد سموه الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم ، حيث أصبح ماجد الطويرقي مدير الفريق الأول لكرة القدم، وأحمد بامعوضة مديراً تنفيذياً لكرة القدم، ومحمد الحارثي مديراً لقطاع الشباب والناشئين، ومحمد شليه إدارياً في الفريق الأول.