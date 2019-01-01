منصور بن مشعل يعد لاعبي الأهلي بمضاعفة مكافأة التأهل

جلسة خاصة مع لاعبي الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق أهلي جدة السعودي، على الاجتماع مع لاعبي فريقه، بعد انتهاء تدريباته، استعدادًا لمواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا.

الأهلي سيحل ضيفًا على الهلال مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب محيط الرعب، بإياب دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن اجتماع منصور بن مشعل مع اللاعبين، لم يشهد حضور عناصر من الجهازين الفني والإداري.

منصور بن مشعل أوضح للاعبي الأهلي، أن التأهل أمر غير مستحيل، والأمل مازال موجود رغم الهزيمة في مباراة الذهاب.

المشرف العام على الأهلي شدد على أنه ينتظر من لاعبي فريقه الظهور بروح أكبر من أجل العودة في النتيجة، وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

واختتم منصور بن مشعل حديثه مع اللاعبين، بوعد بمكافأة مضاعفة حال التأهل إلى ربع النهائي على حساب الهلال.

وكانت مباراة ذهاب دور الـ16 التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، قد انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.