منصور بن مشعل: أتعهد باستمرار الأجانب المميزين

هل يقود بن مشعل النادي الأهلي خلفًا لبترجي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأمير منصور بن مشعل، عضو شرف النادي الأهلي السعودي، والمرشح الأبرز لتولي رئاسة النادي، على أنه سيحافظ على العناصر الأجنبية في صفوف الفريق.

بن مشعل أشار خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أنه سيحافظ على العناصر الأجنبية في مقدمتهم الثنائي ديجانيني تفاريس، والبرازيلي جوزيف دي سوزا بجانب السوري عمر السومة نجم الفريق.

المرشح الأبرز لرئاسة الأهلي شدد عى أنه سيدعم صفوف الفريق بالعديد من العناصر المحلية والأجنبية المميزة، لتقوية خطوط الفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

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إدارة نادي الشباب قررت التخلص من الروماني كونستانتين بوديسكو، صانع ألعاب الفريق، وأيضًا المغربي مبارك بوصوفة، بنهاية الموسم الجاري. pic.twitter.com/37d01FagYZ — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 13, 2019

ويحظى الثنائي نيكولاي ستانسيو وباولو دياز، بتأييد كبير لاستمرارهما في صفوف الأهلي، خلال منافسات الموسم، حيث تم ترك أمر بقائهما في يد الجهاز الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه.

وأشاد يوسف عنبر، المدير الفني للأهلي، بأداء لاعبيه خلال مباراة الفيصلي، والتي فاز بها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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وقدم الأهلي أداء أكثر من رائع خلال مباراة الفيصلي، نال خلاله الإشادة من جانب جماهير افريق بشكل كبير.