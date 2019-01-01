منصور الحربي: المدرب سبب الانتصار على بني ياس

منصور الحربي ينهال بالمديح على مدربه بعد الانتصار على بني ياس

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال منصور الحربي لاعب فريق الوحدة الإماراتي بالمديح على مدرب الفريق وذلك بعد الانتصار على فريق بني ياس برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإماراتي.

وقال منصور الحربي في تصريحاته عقب المباراة: "أبارك للجماهير والفريق على الأداء الجيد، لابد من القتال في كل مباراة للظفر بالنقاط الثلاث على الرغم من الدفاع الصلب".

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كما أضاف لاعب الوحدة: "التكتيك من المدرب أحد أسباب النصر، خاصة مع طريقة اللعب على الهجمات المرتدة، سنحاول إسعاد الجمهور والإدارة وكل من يتابعنا، ولكل مجتهد نصيب".

واحتل فريق الوحدة بعد هذا الانتصار المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد سبع وعشرين نقطة، بينما تجمد رصيد فريق بني ياس عند سبع وعشرين نقطة أيضًا ليحتل المركز السادس متخلفًا عن الوحدة بفارق الأهداف.