منسق المنتخب السعودي يجتمع بالعويس

العويس غاب عن تدريبات أهلي جدة في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع بين محمد الحميد منسق المنتخب السعودي ومحمد العويس حارس أهلي جدة أمس الإثنين.

وكان العويس قد غاب عن تدريبات أهلي جدة خلال الفترة الأخيرة بسبب ظرف خاص به، وافتقد الراقي جهوده خلال انطلاقة الدوري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن محمد العويس غاب عن تدريبات الأهلي خلال الفترة الأخيرة بسبب مرض ابنته.

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وأشارت التقارير أن منسق المنتخب تناقش وتنازل الظرف الذي يمر به محمد العويس، حيث أمدت الجلسة ما يقرب من ربع ساعة.

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وتغيب العويس عن المشاركة مع الأهلي في الجولة الأولى أمام العدالة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي وهو ما أصاب جماهير الراقي بالصدمة.