"منحته 40 مليون يورو دون جدوى".. ثري كتالوني يطلق سهامه نحو لابورتا!

رئيس برشلونة في مرمى النيران..

يواجه رئيس برشلونة جوان لابورتا انتقادات على كافة المستويات، لكن هذه المرة تأتي بعض الانتقادات من مقربين لمجلس إدارته في الكيان الكتالوني.

خوسيه إلياس، رجل الأعمال الإسباني الشهير، ومالك شركة "أوداكس" للطاقة المتجددة، وهو صاحب المركز 54 بين أثرياء إسبانيا وفقًا لمجلة "فوربس" آخر من يلقون بعض اللوم على لابورتا.

فقد ضمن إلياس لابورتا بـ 40 مليون يورو لدعم حملته الانتخابية في 2021 والتي أسفرت في النهاية إلى وصوله إلى رئاسة النادي الكتالوني للمرة الثانية.

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لكن إلياس قال في تصريحات للإذاعة الإسبانية: "علاقتي بلابورتا سطحية للغاية، فقط مرحبًا أو وداعًا، أظن أن شخصًا ما أعطاك 40 مليون يورو يستحق أكثر من الترحيب والوداع".

وأضاف: "لقد حسبت أنه سيجعلنا منخرطين أكثر في هيكلية النادي، وهكذا قال هو، لكن الأمور لم تسر على هذا المنوال".

وأردف: "دعمي الأساسي كان من أجل النائب إدوارد روميو (ترك منصبه قبل نحو أسبوع) ولكنني مصر على رأيي أن لابورتا كان أفضل المرشحين في ذلك الوقت".