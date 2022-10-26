باتريس إيفرا

"إذا دعاك كريستيانو رونالدو على الغذاء، أنصحك أن ترفض. بالنسبة لي، قام بدعوتي لتناول طعام الغداء معه بعد حصة المران، وتفاجأت بأن وجدت على الطاولة سلطة ودجاجًا ومياهًا فقط. لا توجد أية مشروبات أخرى مثل الصودا أو العصير. بعدما بدأنا في تناولِ الطعامِ، اعتقدتُ أنه سيقدم لنا لحمًا أو شيء آخر لكنه لم يفعل"

بعد أن انتهى من تناولِ الطعامِ، وقف وبدأ في اللعب بالكرة وطلبَ منّي أن أشاركه الأمر، لكني قلت له أننا انتهينا لتوّنا من المران، وطلب مني بعد ذلك التوجهَ لحمّامِ السباحة ثم للجاكوزي، فقلت له "كان عليك أن تبقى في ملعب المران لتقوم بكل هذا""

كل هذا يُظهر أنه يستحق كلما وصل له اليوم، فهو شخص مثابر ويعمل بلا توقف"

ـ مهدي بنعطية

في إحدى مباريات الدوري الإيطالي على ملعب أتالانتا بيرغامو، قرر المدرب ألّا يُشركنا معًا لأننا كنا سنلعب مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا عقب 3 أيام، وما حدث بعد اللقاء لا يُصدق.

بعد اللقاء الذي لم نشارك فيه معًا، عادت حافلة النادي إلى تورينو في غضون الساعة الـ11 ليلًا. حينها كنت جالسًا في المقاعد الخلفية للباص فيما كان هو في المقاعد الأمامية، فبعث لي رسالة يقول فيها: ما رأيك أن نتمرن سوية لمدة ساعة بعد الوصول؟

"إجابتي كانت: كفى من المزاح، إنها الـ11 ليلًا. فردّ علي: لم أتعرق اليوم وأحتاج للتمرن، هيا انضم إلي...فأجبته: دعني وشأني، إنها الـ11، أريد أن أعود للبيت. وبالفعل، بعد الوصول، وفي الوقت الذي كان يرتدي فيه الجميع ملابسه للذهاب لبيته، ارتدى رونالدو ملابسه الرياضة وبدأ التمرن وحيدًا"

"تلك أمور لا تُصدق...رونالدو دائمًا ما كان يتمرن 30 دقيقة قبل وبعد المجموعة ويقوم بتمارين خاصة وبحدة لا تُصدق. إنه رجل خارق للعادة، إنسان آلي! لم يسبق أن شاهدت شيئًا مماثلًا"

كارلو أنشيلوتي

رونالدو كان يبقى في المدينة الرياضية حتى الثالثة صباحًا من أجل أخذ حمام ثلج، وذلك حتى وإن كانت إيرينا تنتظره في المنزل. رونالدو لا يهتم بالمال، وهمه الوحيد هو أن يكون الأفضل في العالم!

باتريس إيفرا

عندما كان في اليونايتد، لعب رونالدو مباراة كرة طاولة مع ريو فيرديناند أمامنا وانهزم وسط صراخ الجميع، ما جعله يبدو منزعجًا جدًا! رونالدو اتصل بابن عمه وطلب منه شراء طاولة للمنزل وتمرن أسبوعين كاملين ثم عاد ولعب أمام ريو فيرديناند وهزمه أمام الجميع، وذلك يظهر معدنه جيدًا.

دوجلاس كوستا

كان من الرائع بالنسبة لنا رؤية كريستيانو رونالدو بدون قميص، فهو يملك بنية عضلية مميزة ولقد جعل جميع اللاعبين يريدون الاعتناء بأنفسهم بشكلٍ أفضل. “إنه خارق للعادة.أصبحنا نريد أن نكون مثله ولكن لا أحد يتفوق عليه، ومنذ وصوله إلى تورينو انخفضت نسبة الدهون في أجساد جميع اللاعبين بشكلٍ ملحوظ”.

كارلوس تيفيز

ما حدث مع كريستيانو هو أنه يتدرب طوال اليوم في صالة الألعاب الرياضية، طوال اليوم، إنه بمثابة هاجس بالنسبة له. إذا كان التدريب سيبدأ في التاسعة صباحًا، كنت أذهب في الثامنة وأجده هناك بالفعل، وبعدها قررت الوصول في السابعة والنصف، لكنه كان هناك أيضًا، لقد تساءلت، متي يمكنني التفوق على هذا الرجل، في أحد الأيام، وصلت في السادسة صباحًا لأسبقه، لكنه كان هناك كذلك، كنت نصف نائم، لكنني وصلت، ولم أنجح في التفوق عليه.