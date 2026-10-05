بدافع كره الخوف وحب الجرأة .. تشافي يمهد لاستبعاد اسم كبير من حسابات منتخب هولندا

كان ممفيس قد شارك في كأس العالم الصيف الماضي - وإن كان بدور ثانوي - لكنه كان غائبًا ملحوظًا في التشكيلة الأولى للمدرب الجديد.

لم يعني استبعاد ممفيس أن أبواب المنتخب الهولندي قد أُغلقت على الفور أمام مهاجم كورينثيانز. فقد أكد تشافي أنه ستصدر قائمة جديدة في نوفمبر.

إلا أن صحيفة «AD» لا تعتقد أن اختياراً جديداً سيحدث. ويُفترض أن أسلوب لعب ممفيس لا يتناسب مع أسلوب اللعب الذي يسعى إليه تشافي.

وتشير الصحيفة في هذا الصدد إلى تصريحات المدرب الإسباني، حين قال: «لا أريد أن أرى خوفًا، بل جرأة. الضغط الهجومي القوي هو أفضل دفاع».

وبذلك، يبدو أن مسيرة ممفيس الدولية قد انتهت، كما تتوقع صحيفة «AD». «لهذا السبب، فإن تشافي — ونحن نجرؤ على التنبؤ بذلك — لن يعتمد ممفيس ديباي كمهاجم مرة أخرى»، هكذا تقول الصحيفة.

وإذا تحققت توقعات صحيفة «AD»، فسيظل رصيد ممفيس عند 112 مباراة دولية. وخلال هذه المباريات، أصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخب الهولندي برصيد 55 هدفاً.