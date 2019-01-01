منتخب مصر يوضح.. موقف لاعبي الدوري القطري وسبب استبعاد صلاح وحجازي

منتخب مصر يستعد لمواجهتي النيجر ونيجيريا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن اختيارات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لمعسكر مارس وعدم استدعاء كلًا من محمد صلاح وأحمد حجازي وبعض المحترفين الأخرين.

وكان أجيري قد أعلن أمس الأربعاء قائمة المنتخب المصري استعدادًا لمعسكر مارس المقبل، لمواجهتي كلًا من النيجر يوم 23 ونيجيريا 26.

وقال جارسيا في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري، أن استبعاد كلًا من صلاح وحجازي بقرار من أجيري وليس طلبًا من اللاعبين بعدم الانضمام.

وأضاف: "قررنا إراحة اللاعبين وعدم استدعائهم لأنهم لم يشاركوا في هذه المباريات، نحن لا نحتاجهم في اللقاء المقبل لذلك قررنا عدم وضع أسمائهم في القائمة".

وعن اللاعبين المصريين في الدوري القطري، قال: "تابعت اللاعبين هناك لمدة 10 أيام ولكن لم نتمكن في ضم بعضهم بسبب ولادتهم هناك ومنهم من شارك مع المنتخب القطري، ونمتلك أفضل منهم وقد نستعين في المستقبل بلاعب أو اثنين منهم".

إقرأ أيضًا - ديربي جدة وقمة الشباب والنصر - كيف يكون الهلال الأكثر استفادة؟

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام على أرضه ووسط جماهيره، في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.