منتخب مصر ينهي معسكره ويستعد لافتتاح أمم إفريقيا

هل يتوج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إنهاء معسكر الفراعنة في ملعب الجيش ببرج العرب، استعدادًا لانطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

منتخب مصر يستعد لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اختتام الفراعنة للمعسكر المقام في برج العرب، والذي استمر 11 يومًا.

وخاض منتخب مصر خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، استعدادًا للبطولة القارية التي ستنظمها مصر.

المنتخب الوطني يختتم معسكره في برج العرب ويتجه للقاهرة ليبدأ تدريباته غدًا من أجل المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي🇪🇬#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/YGwmai1VOp — جول مصر (@goaleg) June 17, 2019

منتخب مصر حقق الفوز على تنزانيا بهدف دون رد، ليحقق الفوز مرة أخرى على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وغادر منتخب مصر برج العرب ظهر اليوم، ليتوجه نحو القاهرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا، ليبدأ التدريبات غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمباراة الافتتاح.

الفراعنة سيواجهون زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح أمم إفريقيا.