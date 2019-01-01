منتخب مصر يفوز على ليبيريا وديًا بهدف

منتخب مصر يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر

فاز منتخب مصر على ليبيريا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الطرفين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في أول جولتين في منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، حيث أهدر منتخب مصر أكثر من فرصة للتقدم، وتعرض حسين الشحات لإصابة قوية في العضلة الأمامية قد تبعده عن مواجهتي كينيا وجزر القمر.

في الشوط الثاني دفع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بأكثر من لاعب من على مقاعد البدلاء لتجربتهم، وبالفعل نجح حمدي فتحي في إحراز الهدف الوحيد في اللقاء بعد عرضية من محمد هاني في الدقيقة 86.

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ويسعى منتخب مصر لخطف الـ6 نقاط في أول مباراتين في التصفيات من أجل تأمين صعوده إلى البطولة المقبلة، والعمل على التتويج باللقب الغائب منذ 2010.​