منتخب مصر يفاضل بين جنوب إفريقيا وأنجولا لمواجهته قبل أمم إفريقيا

منتخب مصر يسعى لتحديد ودياته قبل أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستعد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، في الإعلان عن المواجهات الودية التي تسبق كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال العام الجاري.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام على أرضه ووسط جماهيره، بتواجد 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هناك مفاضلة بين منتخبي أنجولا وجنوب إفريقيا خلال معسكر الأعداد الذي يسبق البطولة.

ومن المفترض أن تكون المباراة يوم 10 أو 11 يونيو المقبل، في المعسكر الذي سينطلق يوم 6 يونيو في استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وسيتم تحديد ودية أخرى يوم 16 يونيو المقبل، أمام منتخب غينيا كوناكري، على أن يحسم المنتخب خلال الساعات القليلة المقبلة الاختيار بين أنجولا وجنوب إفريقيا.

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وجاء منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2019، بجوار كلًا من أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.