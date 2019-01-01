رسميًا - مصر تواجه ليبيريا وديًا استعدادًا لتصفيات أفريقيا

المنتخب الوحيد المتاح خلال الفترة الحالية

أعلن محمد بركات؛ مدير منتخب مصر، عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره الليبيري على إقامة مواجهة ودية بين المنتخبين في السابع من نوفمبر المقبل.

حسام البدري؛ المدير الفني للفراعنة، كان قد طلب تنظيم لقاء ودي، قبل خوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

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وأوضح بركات أن المباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن اختيار ليبيريا جاء كونه المنتخب الوحيد المتاح خلال الفترة الحالية خارج الأجندة الدولية، بينما تنشغل باقي المنتخبات بالاستعداد للتصفيات.

الفراعنة واجهوا خصمهم الودي المنتظر أربع مرات، جميعها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فاز كل منهما في مباراتين.

يذكر أن مصر تستهل مشواره التصفيات الأفريقية بمواجهة كينيا في 14 من الشهر المقبل، تليها ملاقاة جزر القمر في 18 من الشهر نفسه.