حارس الفراعنة يجري أشعة اليوم لتحديد حجم إصابته

تحوم الكثير من الشكوك حول إمكانية محمد الشناوي؛ حارس مرمى منتخب مصر، بمواجهة الفراعنة المنتظرة أمام منتخب ليبيا، وسط حالة من القلق الكبيرة لدى الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش.

الفراعنة يخوضون مباراتين أمام ليبيا يومي الثامن والحادي عشر من أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2021.

ما هي إصابة الشناوي؟

حارس مرمى الفراعنة شارك في الربع ساعة الأولى من مران أمس الثلاثاء، بصورة طبيعية، لكن وفقًا لم أُعلن رسميًا، فإنه تعرض لكدمة، منعته من استكمال المران، لحين إجراء أشعة اليوم، على موضع الإصابة.

بينما وفقًا لمصادر الإعلامي أحمد شوبير، فإن إصابة الشناوي عبارة عن شد في العضلة الخلفية، خرج على إثره من التدريب.

هل يغيب الشناوي عن مواجهة ليبيا؟

حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد، فقط الأشعة ما ستحدد حجم الإصابة تحديدًا ومن ثم يحدد الطبيب مدة غيابه عن الملاعب.

لكن بشكل عام، الإصابة بشد في العضلة الخليفة يحتاج لفترة راحة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين.

إذا ثبت أن إصابة الشناوي هي شد بالفعل فإنه لن يلحق بمباراتي ليبيا، وسيستعين كيروش بأحد الحراس الثلاثة؛ محمد بسام، محمد أبو جبل أو محمد صبحي.

خاص وعاجل.. إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب قبل مواجهة ليبيا 😳😞pic.twitter.com/MCTx14HOUz — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) October 5, 2021

ما هو وضع منتخب مصر في التصفيات؟

منتخب مصر تحت قيادة مدربه السابق حسام البدري، خاض مباراتين بالتصفيات؛ الأولى أمام أنجولا وحققوا الفوز بها بهدف نظيف، والثانية أمام الجابون وانتهت بالتعادل 1-1.

يحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، فيما تتصدر ليبيا الترتيب بست نقاط، وفي المركز الثالث تأتي الجابون بنقطة واحدة، وأخيرًا أنجولا دون أي نقاط.

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