ليست قطعًا في وتر أكيلس - الكشف عن إصابة كوكا

مهاجم الفراعنة تعرض كذلك للإصابة في النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا الجابون 2017

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى أحمد حسن "كوكا"؛ مهاجم منتخب مصر، اليوم الإثنين، فحصًا طبيًا بعد تعرضه للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي، والتي كشفت عن سلامته من القطع في وتر أكيلس.

اللاعب سقط مصابًا بعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، إثر تدخل عنيف على قدمه من الخلف، ليخرج محمولًا وسط تخوف من ملاحقته لحارس المرمى محمود عبد الرحيم "جنش"، الذي أصيب بقطع كلي في وتر أكيلس.

وأثبتت الفحوصات معاناة كوكا من كدمة قوية في الكاحل، يحتاج معها للغياب عن التدريبات والمباريات لمدة تترواح من خمسة إلى سبعة أيام..

أجيري: تفاجأت من مستوى أوغندا وكنا بحاجة لمزيد من الثقة

وبهذا يغيب المهاجم عن المباراة المقبلة للفراعنة بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا مصر 2019، على أن يلحق بالأدوار التالية حال تأهل منتخب بلاده.

وحقق رفاق كوكا بالأمس الفوز أمام طيور الكركي بثنائية نظيفة، سجلها محمد صلاح وأحمد المحمدي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، حيث جمع تسع نقاط من ثلاث مباريات، ورافقه منتخب أوغندا بأربع نقاط.