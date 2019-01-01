بتوجيهات من رئيس الجمهورية - لا مدربين أجانب لمصر والقادم محلي

السيسي يتحدث عن مدرب الفراعنة المقبل خلال مؤتمر الشباب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر، أنه المدرب القادم للمنتخب الوطني سيكون مصريًا، موضحًا أنه بالعمل الجاد سيحقق المدرب الوطني نتائج أفضل من الأجنبي.

الاتحاد المصري لكرة القدم أقال مؤخرًا المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني للفراعنة، وجهازه بالكامل عقب وداع كأس أمم أفريقيا 2019.

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وقال السيسي، خلال مؤتمر الشباب: "لن نحضر مدربين أجانب للمنتخب من جديد، لماذا لا يوجد لدينا ثقة في المدربين مصريين؟، تحدثت مع وزير الرياضة وأكد لي أنه لن يتم التعاقد مع أجانب وسيتم الاكتفاء بالمدربين المصريين".

وأضاف: "لا بد أن نعطي فرصة للمدربين المحليين، لأن في الأخير النتيجة واحدة، بل ستكون أفضل مع مدرب مصري بشرط وجود جدية وعدم وجود مجاملات أو انتقاء، هذا سر النجاح في أي مجال عمل".

السيسي تعليقا على اختيار مدرب المنتخب المصري: مش هنجيب مدرب أجنبي تاني#ابدع_انطلق#ON_E pic.twitter.com/Do6DyZCaYF — ON E (@ONENT) July 31, 2019

يذكر أن منتخب مصر ودع كأس أفريقيا بطريقة مخزية من دور الـ16 بالهزيمة في الوقت القاتل أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد.