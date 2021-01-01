وائل جمعة وهيثم فاروق: لا نصدق أن هذا منتخب مصر .. لا شكل مع البدري

الفراعنة قدموا أداءً مخزٍ أمام كينيا وطوال التصفيات رغم التأهل

أعرب نجما منتخب مصر السابقين وائل جمعة وهيثم فاروق، عن استيائهما الكبير من الأداء الذي قدمه المنتخب المصري خلال مواجهة كينيا، مؤكدين أن اللاعبين لا روح لهم ولا شكل واضح للفريق بالملعب.

الفراعنة تعادلوا اليوم الخميس، أمام كينيا بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

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هذا التعادل صعد بالفراعنة إلى نهائيات البطولة القارية، رفقة جزر القمر، فيما ودع منتخبي كينيا وتوجو.

وقال جمعة، خلال تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس": "لا أصدق أن هذا هو منتخب مصر، هدف التعادل لكينيا هو ترجمة لحالة العشوائية الكبيرة التي كان بها منتخبنا، ارتكب الفرق كافة الأخطاء".

وأضاف: "المنتخب المصري مع البدري ليس له شكل، كنا ننتقد كوبر صباح مساء، لكن وقتها كان لمصر شكل، حتى وإن كان أسلوبه دفاعي، كان يلعب على المرتدات التي يجيدها، لكن مع البدري لا يوجد شكل ولا نقل كرة ولا طريقة واضحة، ولا تحفيز للاعبين، اللاعبون غير متحمسين لتمثيل مصر، في حين أنهم على المستوى الفردي متألقون".

صخرة دفاع الفراعنة اختتم: "لا يوجد عمل جماعي بالمنتخب، لا يوجد انسجام، الخصوم تصل بسهولة إلى مرمانا، وإهدار الفرص كثير، فقط من عمل بجد اليوم هو المدافع محمود حمدي الونش، عمل بإخلاص وروح".

ومن جانبه، قال هيثم فاروق، للقناة نفسها: "ماذا كان سيحدث لو لم يُطرد من المنتخب الكيني لاعب، ماذا كان سيحدث عندما نواجه السنغال أو الجزائر أو المغرب أو تونس؟، ماذا لو لم يكن الحكم عادلًا؟، 90% من اللاعبين ليسوا في مستواهم الطبيعي، لم يضغط أحد على المنافس ولا يلعب أحد بشراسة، والتغييرات غير مناسبة، هناك علامات استفهام كبيرة على عدم الدفع بمحمد النني اليوم، كافة لاعبي الوسط لعبوا باستثناء النني".

وتابع: "فقط اثنين من كانا بمستواهم هما محمد هاني ومحمد الشناوي، وأحيانًا الونش وأحمد حجازي، ولم يقدم أي لاعب مستواه الحقيقي، وكان بإمكان كينيا إحراجنا لولا حالة الشناوي وحجازي".

يذكر أن التعادل رفع رصيد مصر إلى النقطة التاسعة، متساوية مع جزر القمر، فيما تجمد رصيد كينيا عند أربع نقاط، وتوجو نقطتين.