البدري: سنتأهل لنهائي المونديال إذا كان اللاعبون في حالتهم الطبيعية

المدير الفني لمصر يؤكد أن التصفيات ستشهد ندية كبيرة

رفض حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، الاستهانة بمجموعة الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أنه لا توجد مجموعة سهلة والتاريخ يثبت ذلك.

القرعة أجريت اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية "القاهرة"، وأسفرت عن وقوع الفراعنة في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا. (طالع نتائج القرعة بالكامل)

وقال البدري، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات، ستكون هناك ندية كبيرة بين الجميع، فالكل يرغب في التواجد بالمرحلة النهائية، لكننا إذا كنا في حالتنا الطبيعية المتعلقة بمستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا، سنتأهل للدور النهائي ونحقق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات المونديال".

وأضاف: "أملي كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي، سأعمل بكل جدية وأمانة مع الجهاز المعاون لنحقق هذا".

مدرب الفراعنة تابع حول رؤية البعض أن مجموعة مصر سهلة: "يجب أن نعود للتاريخ ونتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة، لكنها كانت في غاية القوة وتعقد موقف المنتخب بها، فمثلًا منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية، وليبيا لديه محترفين في بعض الدوريات العربية، وكذلك أنجولا معظم أنديتها تشارك في البطولات الإفريقية للأندية".

بركات: لدينا أفضل اللاعبين بإفريقيا ومجموعتنا في المتناول

واختتم: "نحن نحترم كل المنتخبات، وسنعمل بشكل كبير على إعداد وتحضير الفريق، وأنا لدي ثقة كبيرة في اللاعبين ورغبتهم الكبيرة في الفوز وتحقيق حلم المصريين بالتأهل للمونديال".

يذكر أن المرحلة الثانية من التصفيات يشارك بها 40 منتخبًا، سيتأهل منها أول كل مجموعة فقط، ليصعد عشرة منتخبات إلى مرحلة الإقصائيات الأخيرة، حيث يتأهل منها خمسة منتخبات فقط إلى نهائي المونديال.

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة الثانية في الفترة من مارس 2020 وحتى أكتوبر 2021، أما المرحلة الأخيرة فتقام بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر 2021.