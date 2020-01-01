بركات: لدينا أفضل اللاعبين بإفريقيا ومجموعتنا في المتناول

مدير منتخب مصر يرى أن مجموعة الفراعنة جيدة جدًا

يرى محمد بركات؛ مدير منتخب مصر، أن المجموعة التي وقع بها الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في متناول فريقه، مشيدًا بالمجموعة التي يمتلكها من لاعبين.

القرعة أجريت اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية "القاهرة"، وأسفرت عن وقوع الفراعنة في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا. (طالع نتائج القرعة بالكامل)

وقال بركات، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب القرعة: "في القرعات السابقة كان ينتابنا القلق من منتخبات التصنيف الثاني، وهذه المرة أيضًا كنا قلقين، خاصة أن التصنيف الثاني يضم ثلاثة منتخبات قوية حاليًا هي كوت ديفوار وبوركينا فاسو وجنوب إفريقيا، لكن القرعة أبعدتهم عن طريقنا".

وأضاف: "أرى أن مجموعتنا متوازنة وفي المتناول، لأن لدينا أفضل اللاعبين في إفريقيا، وإذا لعبوا بمستواهم المعهود، وقتها سيكونوا قادرين على الفوز على أي منتخب".

مدير الفراعنة اختتم: "قرعتنا جيدة جدًا، خاصة أن معنا منتخب ليبيا الذي لا يخوض مبارياته على أرضه، وهو أمر جيد لنا".

يذكر أن المرحلة الثانية من التصفيات يشارك بها 40 منتخبًا، سيتأهل منها أول كل مجموعة فقط، ليصعد عشرة منتخبات إلى مرحلة الإقصائيات الأخيرة، حيث يتأهل منها خمسة منتخبات فقط إلى نهائي المونديال.

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة الثانية في الفترة من مارس 2020 وحتى أكتوبر 2021، أما المرحلة الأخيرة فتقام بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر 2021.