مدرب الجزائر الأسبق: تم استهدافنا أمام مصر 2010 والجميع يعلم كيف ودعنا البطولة

زهير جلول يتحدث عن تفاصيل مواجهة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2010

كشف زهير جلول؛ المدير المساعد الأسبق لمنتخب الجزائر، تفاصيل وداع محاربي الصحراء لكأس أمم إفريقيا أنجولا 2010، مؤكدًا أن خروج منتخب بلاده كان بفعل فعل رغم تقديم اللاعبين كل ما في وسعهم.

الفراعنة كانوا قد ثأروا لفشل في التأهل لكأس العالم 2010 بالهزيمة أمام الجزائر، بالثأر في نصف نهائي البطولة القارية في 2010، إذ هزموا محاربي الصحراء برباعية نظيفة، في لقاء شهد طرد ثلاثة من لاعبي الأخضر.

وقال جلول، خلال تصريحاته لموقع "المستديرة" الجزائري: " في نهائيات كأس إفريقيا الأمور لم تكن سهلة، المتابعون والمحللون قد يفهمون ذلك، تلك النسخة المنتخب الوطني خرج من مباراة كبيرة وفاصلة في أم درمان خلال شهر نوفمبر، وفي شهر يناير ذهبنا لخوض نهائيات الكان لذلك التعب الذهني والسيكولوجي وحتى البدني كان لا يزال متواجدًا، رغم ذلك عرفنا كيف نسير أطوار المباريات حتى وصولنا للمربع الذهبي".

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وأضاف: "مباراة مصر دخلناها مرتاحين لأننا كنا قد تأهلنا لكأس العالم وفزنا عليهم بكل قوة وجدارة والعالم كله شاهد ذلك، في ذلك اللقاء كانت هناك أشياء لا ترى بالعين المجردة، أمور الكواليس لحد الآن لا أستطيع الخوض في تفاصيلها، ولكنني أؤكد أن الحكم (كوفي كوجيا) لم يكن عادلًا في قراراته، وكانت له قائمة من أسماء اللاعبين الجزائريين مستهدفين لإخراجهم من جو المباراة، و الدليل أنه قام بطرد 3 لاعبين بالبطاقة الحمراء، وهكذا نجح في إخراج كل المنتخب الجزائري نفسيًا من جو اللقاء، وعلى الرغم من ذلك خرجت الجماهير الجزائرية للشوارع لمساندة المنتخب لأنها كانت تعلم أننا كنا مستهدفين".

المدرب المساعد الأسبق للخضر تابع: "أيضا أظن أنه على الرغم من خروجنا من نصف النهائي، الجميع يعلم كيف خرجنا إلا أن أداء المنتخب كان مميزً، والحمد الله بفضل نتائج جيل 2010 تركنا لمسة جيدة من اللاعبين الذين ساهموا في التأهل لمونديال 2014، وحتى من حققوا كأس إفريقيا 2019 كعدلان قديورة، رفيق حليش و رايس مبولحي، الذين ساعدوا جمال بلماضي بقوة حضورهم فوق أرضية الملعب".

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بطلًا لكأس إفريقيا 2019 على الإراضي المصرية، بعد الفوز أمام السنغال في النهائي بهدف وحيد.