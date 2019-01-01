بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

مؤتمر شوقي غريب يثير غضب هيثم فاروق

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المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد

أبدى هيثم فاروق؛ نجم الزمالك الأسبق، استيائه الشديد من الصورة التي ظهر بها المؤتمر الصحفي لشوقي غريب؛ المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، مطالبًا بمحاسبة المسؤول.

المدير الفني لأوليمبي الفراعنة عقد اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وأهداف الفريق.

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ونشر فاروق صورة من المؤتمر، معلقًا: "حقًا لا يمكنني تصديق عيني، بعد قرعة كأس الأمم الأفريقية والتنظيم الرائع للبطولة، نرى هذا المنظر".

وأضاف: "للمرة الثانية يجب أن يُحاسب من نظم هذا المؤتمر".

يذكر أن البطولة القارية تستضيفها مصر في الفترة من التاسع وحتى 22 من نوفمبر الجاري.

ويشارك الفراعنة بالبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات مالي والكاميرون وغانا.

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