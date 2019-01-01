شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي لمواجهتي جنوب إفريقيا

تعرف على قائمة منتخب مصر الأوليمبي لوديتي جنوب إفريقيا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تحت 23 عامًا، عن قائمة فريقه لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا مباراتين وديتين.

منتخب مصر الأوليمبي سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب إفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الجاري.

شوقي غريب أعلن قائمة منتخب مصر الأوليمبي، حيث ضمت الآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.

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خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي، فوزي الحناوي.

الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبد الحكيم، مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.