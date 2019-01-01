مدرب المنتخب الأولمبي: الشناوي بقائمة الأولمبياد حال ضم حارس فوق السن

اللوائح تسمح بضم ثلاثة لاعبين فوق السن بالأولمبياد

وقع اختيار أسامة عبد الكريم؛ مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، على محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، حال اتفق الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، على ضم حارس فوق السن إلى القائمة.

وتسمح اللوائح للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم ثلاثة لاعبين فوق السن إلى قائمة كل منتخب، بجانب اللاعبين تحت 23 عامًا.

وقال عبد الكريم، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "من الوارد ضم حارس فوق السن لقائمتنا بالأولمبياد، خاصةً وأنه لم يظهر من حارس المنتخب الأولمبي في الدوري الممتاز حتى الآن بعد بطولة أفريقيا سوى محمود جاد وعمر رضوان الذي ظهر في الكأس فقط ولا نعلم ما إذا كان سيعتمد عليه الجونة في الدوري أم لا، بجانب أن عمر صلاح كذلك ظهر في الكأس فقط مع سموحة، وبقية الحراس فرصهم ضعيفة مع فرقهم كمصطفى شوبير مع الأهلي وإن كنت أتمنى أن يلعب أو يخرج للحصول على فرصة في أي نادٍ آخر للحصول على مزيد من الخبرات".

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وأضاف: "سأختار حارس منتخب مصر الأول والأهلي محمد الشناوي حال استقرينا على ضم حارس فوق السن، هو من خاض كأس العالم وكأس أمم أفريقيا ومصنف ضمن أفضل حراس الوطن العربي، بجانب أن له محبة خاصة عندي، لأنني قمت بتدريبه وهو في مرحلة الشباب بعدما رحل عن الأهلي وانضم لطلائع الجيش، أعلم تمامًا مدى اجتهاده وتعبه، هو وعماد السيد ومحمد بسام وقتها، لذلك أحب الجيل الذي يجتهد ويتعب".

منتخب مصر الأولمبي كان قد توج مؤخرًا بطلًا لكأس أمم أفريقيا مصر تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو بعدما تغلب على منتخب كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية.