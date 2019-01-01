منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع نظيره الجنوب أفريقي في مباراة من 3 أشواط

استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق من مباراة أقيمت في الإسماعيلية من 3 أشواط

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اكتفى منتخب مصر الأولمبي بالتعادل 1-1 مع نظيره الجنوب أفريقي في مباراة ودية أقيمت على استاد الإسماعيلية.

ولم تصور المباراة أو تُذاع تلفزيًا بالتنسيق بين الطرفين لأسباب فنية، وقد لُعبت من 3 أشواط مدة كل واحد 30 دقيقة.

وتقدم منتخب مصر تحت 23 عامًا بعد 10 دقائق من البداية بواسطة أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة المعار له من الأهلي، فيما نجحت جنوب أفريقيا في التعادل عبر ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة.

علي مبخوت يخطف الصدارة .. قائمة هدافي المنتخب الإماراتي

ولم يدفع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري بالعناصر الأساسية في المباراة، إذ غاب عنها رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

وبرر المدرب المصري الأمر عقب اللقاء بالحرص على منح الفرصة لجميع اللاعبين وكذلك خوفًا من الإصابات، خاصة بعدما فقد مدافعه معاذ الحناوي بعد إصابته في تدريبات الأمس.