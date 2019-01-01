استعدادات منتخب مصر على فترتين - الزمالك مرحلة أولى والأهلي ثانية

معسكر الفراعنة الأول يبدأ في 28 من الشهر الجاري ويكتمل في الخامس من نوفمبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، تفاصيل استعداد المنتخب الوطني لاستهلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

الفراعنة يستهلون المشوار بملاقاة كينيا في 14 من نوفمبر المقبل، على أن يواجهوا بعدها جزر القمر في 18 من الشهر نفسه.

وأوضح الاتحاد أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وجد أن هناك فوارق واختلافات بين استعدادات كل الأندية خلال فترة توقف الدوري، والمتعلقة بفترات الراحة السلبية، لذلك قرر تقسيم الاستعدادات على مرحلتين.

مفاجأة.. البدري يضم كهربا لقائمة المحترفين لمواجهتي كينيا وجزر القمر

المرحلة الأولى تنطلق في 28 من أكتوبر الجاري بمعسكر مفتوح، تضم العناصر التي حصلت على فترات راحة طويلة، ومن المقرر أن يتواجد بهذه المرحلة لاعبو الزمالك بعد التنسيق مع ناديهم لوضع برنامج تدريبي للعناصر المنضمة للمعسكر، لإراحة البعض وبدء التدريب مع البعض الآخر.

أما المرحلة الثانية فتبدأ في الخامس من نوفمبر المقبل بمعسكر مغلق، ينضم به لاعبو الأهلي بعد عودتهم من معسكرهم الخارجي، وكذلك لاعبو المصري وبيراميدز بعد أن ينتهوا من المشاركة مع فرقهم بدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن المنتخب المصري يخوض لقاء ودي في السابع من نوفمبر المقبل، لتقييم الـ32 لاعبًا المنضمين للقائمة المبدئية، قبل تحديد القائمة النهائية.