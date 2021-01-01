منتخب قطر يحقق فوزه الثاني بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب القطري يحقق الفوز على أذربيجان بهدفين لهدف

حقق منتخب قطر الفوز على نظيره أذربيجان بهدفين مقابل هدف، في مباراته الثانية، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في الأراضي القطرية.

المنتخب القطري يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم، بدعوة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث لا تؤثر نتائجه على ترتيب المجموعة التي يقع فيها.

وتقدم المنتخب الأذربيجاني بالهدف الأول في الدقيقة 14 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء، سجلها راميل شياديف، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

وتعادل حسن الهيدوس للمنتخب القطري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها العنابي، لتصبح النتيجة التعادل بهدف لمثله.

وبعد هدف التعادل بثلاث دقائق فقط، نجح حسن الهيدوس في تسجيل الهدف الثاني له وللمنتخب القطري، ليقود به العنابي لتحقيق الفوز على أذربيجان.

وبذلك يحقق المنتخب القطري الفوز الثاني على التوالي، بعد الانتصار على لوكسمبورج في المباراة الأولى بهدف دون رد.

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ويقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى، والتي تضم البرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا، بجانب قطر ولوكسمبورج.