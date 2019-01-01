قطر × بنجلاديش - أهداف بالجملة وكروت حمراء كذلك

الأدعم أمام مواجهة في متناول اليد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعود المنتخب القطري غدًا الخميس، لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بملاقاة بنجلاديش في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الدوحة، على أرض الأخير، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

العنابي استهل مشواره بفوز عريض أمام أفغانستان بسداسية نظيفة، لكن المفاجأة كانت بالجولة الثانية عندما تعادل سلبيًا على أرضه أمام الهند سلبيًا دون أهداف ليفقد نقطتين.

موعد مباراة قطر ضد بنجلاديش، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مواجهة الغد ليست بالصعبة على الأدعم بقيادة مدربه فيليكس سانشيز، تُعد في متناول اليد، إذا كان اللاعبون في حالتهم الطبيعية، وإن كانت المفاجآت واردة كما حدث أمام الهند.

لكن تاريخيًا فالتفوق الكاسح من نصيب قطر..

المنتخبات تقابلا من قبل في دور المجموعات بالتصفيات التأهيلية لكأس آسيا عام 2007، اللقاء الول كان في 16 أغسطس 2006، وفاز العنابي وقتها بنتيجة 5-1.

الرباعية سجلها وسام رزق "ضربة جزاء" وخلفان إبراهيم خلفان "هدفين، عادل لامي ومبارك مصطفى، لكن المباراة شهدت طرد مباشر لكلا من مشعل عبد الله وعبد العزيز علي.

أما اللقاء الثاني فكان 6 سبتمبر 2006، وكرر الأدعم فوزه بثلاثية نظيفة، سجلها حسين ياسر محمدي وعادل لامي وسعد سطام الشمري.