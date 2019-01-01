منتخب سيدات أمريكا يكمل مقاضاة الاتحاد المحلي عقب فشل المفاوضات

منتخب السيدات الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية يقرر الاستمرار في دعوى مقاضاة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في قضية المساواة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر منتخب سيدات الولايات المتحدة الأمريكية أن يستمر في الدعوى التي بدأها ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بشأن قضية مساواة المكافآت مع منتخبات الرجال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قائدة المنتخب ميجان رابينو وزميلتها كريستيان بريس التي أكدت أن المفاوضات مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قد وصلت لطريق مسدود.

وقال بريس: "أعتقد أن المشكلة لسوء الحظ كانت الإيمان بمبدأ المساواة بيننا وبينهم، لم نتخطى تلك النقطة قط خلال التفاوض معهم".

وأضافت: "خلال المحادثات تملك مننا أملًا كبيرًا للغاية، وتصورنا أنهم سيأخذون اقتراحاتنا بشكل أكثر جدية، بكل بساطة نحن نلعب نفس اللعبة ونقوم بنفس المجهود".

وأكملت رابينو: "أعتقد أنه من العدل أن نحصل على ما يحصل عليه الرجال عندما يخوضون مباراة ويفوزون بها أو يخسرونها، لدينا قضية كبيرة".

جدير بالذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت الكثير من الجدل والخلاف بين الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ومنتخب السيدات بشأن المكافآت الخاصة بالفريق.