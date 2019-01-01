في ثلاث مباريات - السومة يحقق ما لم يحققه في 13 مباراة

مهاجم الأهلي السعودي يعيش حالة من التألق مع منتخب بلاده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أحرز السوري عمر السومة؛ مهاجم منتخب سوريا، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أهداف "هاتريك"، خلال فوز منتخب بلاده أمام منتخب غوام.

نسور قاسيون هزموا غوام برباعية نظيفة، على ملعب آل مكتوم بمدينة دبي الإماراتية، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

ثلاثية السومة الليلة رفعت رصيده إلى سبعة أهداف خلال ثلاث مباريات فقط، وهو يعد رقمًا قياسيًا له خلال هذه الفترة، حيث لم يسجل سوى خمسة أهداف في آخر سبع مباريات خاضها مع نسور قاسيون.

صاحب الـ30 عامًا سجل من قبل هدفين خلال مواجهة الفلبين ومثلهما خلال لقاء جزر المالديف، في التصفيات المونديال، بخلاف هاتريك اليوم.

يذكر أن الفوز منح سوريا صدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيها، بينما يتذيل غوام المجموعة دون أي نقاط.