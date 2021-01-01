استبعاد معلول وانضمام فرجاني وبقير .. قائمة تونس لمواجهتي ليبيا وغينيا

نسور قرطاج تأهلوا لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022

أعلن منذر الكبير؛ المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهتي ليبيا وغينيا الإستوائية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

نسور قرطاج يحلون ضيوفًا على المنتخب الليبي في 22 من مارس الجاري، فيما يستضيفون غينيا الإستوائية في 30 من الشهر ذاته.

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وشهد القائمة غياب الظهير الأيسر علي معلول؛ لاعب الأهلي المصري، نظرًا للإصابة، فيما ضم 31 لاعبًا آخر، هم:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى – أيمن دحمان – عاطف الدخيلي – معز حسن.

في الدفاع: أيمن بن محمد – ديلان برون – منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العابدي – محمد علي اليعقوبي – أدم بالأمين – وجدي كشريدة – محمد دراغر – أسامة الحدادي.

في الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان – محمد أمين بن عمر – معتز الزدام – شهاب العبيدي.

في الهجوم: وهبي الخزري – حمزة رفيع – سيف الدين الخاوي – نعيم السليتي – يوسف المساكني – فراس شواط – سيف الدين الجزيري – سعد بقير – سيباستيان تونكتي.

يذكر أن تونس حسمت تأهلها لنهائيات البطولة القارية، إذ تحتل صدارة المجموعة العاشرة برصيد عشر نقاط، وفي المركز الثاني تأتي غينيا الإستوائية بست نقاط، ثم تنزانيا بأربع نقاط، وأخيرًا ليبيا بثلاث نقاط.