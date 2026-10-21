ظاهرة غريبة في منتخب ألمانيا .. اختيارات كلوب تشعل حالة من الغضب داخل ليفركوزن

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الخطة كانت مختلفة تمامًا في الصيف

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يشعر نادي باير ليفركوزن الألماني، بحالة من الغضب الشديد، بسبب عدم تواجد أي من لاعبي الفريق ضمن العناصر التي يعتمد عليها يورجن كلوب في حقبته الجديدة كمدرب للمانشافت.

وفقًا لصحيفة سبورت بيلد، كان نادي ليفركوزن يرغب في التعاقد مع أربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات. وبعد ذلك استدعى يورجن كلوب ثلاثة منهم إلى قائمته التي ضمت 44 لاعبًا في سبتمبر.

وبحسب التقارير، كان مدافع إنتر قلب الدفاع يان أوريل بيسيك مكلفًا للغاية، بينما رفض ماليك تياو (نيوكاسل يونايتد) العرض المقدم له. كما أبدى ليفركوزن اهتمامه بصانع ألعاب وسط شتوتجارت أنجيلو شتيلر، الذي كان شرطه الجزائي البالغ 36.5 مليون يورو ساريًا حتى 15 يوليو، لكنه رفض عرض النادي الألماني أيضًا.

وكان سبب شتيلر، وفقًا لصحيفة سبورت بيلد: أنه فضّل اللعب في دوري أبطال أوروبا مع شتوتجارت بدلًا من اللعب «فقط» في الدوري الأوروبي مع ليفركوزن. ولم يستدعِه كلوب في سبتمبر. وكان قد واجه بالفعل صعوبات تحت قيادة سلف كلوب يوليان ناجلسمان، لكنه مع ذلك كان ضمن قائمة كأس العالم.

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هل أراد باير ليفركوزن إعادة يوليان براندت؟

كان كريس فوريش، إلى جانب شتيلر، خيارًا جادًا أيضًا لكلا جانبي الهجوم في الصيف، بحسب الصحيفة. وعلى الأرجح لم يكن شرطه الجزائي البالغ 19 مليون يورو ليشكل مشكلة.

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وبدلًا من ذلك، قررت الإدارة الرياضية بقيادة سيمون رولفس التعاقد مع أفونسو موريرا من أولمبيك ليون مقابل 30 مليون يورو وإعادة موسى ديابي من السعودية (25 مليون يورو). وشارك فوريش في أول مباراة دولية تحت قيادة كلوب، أمام هولندا.

كما يُقال إن الرئيس التنفيذي لباير فرناندو كارو ضغط داخليًا من أجل عودة يوليان براندت، لكنه فشل في إقناع أغلبية صناع القرار. وكان رولفس قد أغلق الباب شفهيًا أمام براندت في مارس، في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه عقده مع بوروسيا دورتموند في الصيف.

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«لدينا لاعب رائع في ذلك المركز في إيبو مازا، الذي سيتطور بشكل رائع خلال السنوات القليلة المقبلة. لذا فإن يوليان لن يكون خيارًا بالنسبة لنا»، أوضح رولفس في برنامج دوبل باس على قناة Sport1.

ثم انضم براندت إلى أياكس أمستردام بصفقة انتقال حر في الصيف، وسجل هناك بالفعل ثمانية أهداف مبهرة في 14 مباراة رسمية. لكن كلوب لم يستدعِه إلى المنتخب الوطني. وخاض صاحب الـ30 عامًا آخر مباراة دولية له حتى الآن قبل عامين تقريبًا بالضبط، في التعادل 1-1 أمام المجر (19 نوفمبر).

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باير ليفركوزن: هل يستطيع أيشهورن وكولبريث اقتحام قائمة كلوب لمنتخب ألمانيا؟

يبقى في القائمة ثلاثة مرشحين قد يهدئون نوعًا ما الجدل حول المنتخب الوطني في ليفركوزن. ولكن نظرًا لمكانته كلاعب احتياطي في ليفركوزن، فمن المشكوك فيه أن يأخذ كلوب القائد السابق روبرت أندريش في الاعتبار مجددًا مع انطلاقة جديدة لمنتخب ألمانيا.

تتركز آمال ليفركوزن في الاستدعاء إلى منتخب ألمانيا الآن على مونتريل كولبريث، وقبل كل شيء على كينيت أيشهورن. فقد غاب لاعب الوسط الدفاعي الموهوب للغاية بسبب اضطراب في الأيض منذ انتقاله البارز من هيرتا برلين في الصيف، لكن من المتوقع أن يعود إلى التدريبات الجماعية الكاملة مع بداية العام. وقد يكون أيشهورن مستقبل مركزه في منتخب ألمانيا.

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فرض كولبريث نفسه بشكل غير متوقع بعد مطلع العام الماضي وأصبح أساسيًا على الجناح الأيمن في النصف الثاني من الموسم. ويستطيع صاحب الـ19 عامًا اللعب كصانع ألعاب، أو كلاعب وسط أيمن، أو كظهير أيمن. وتشهد المراكز الثلاثة جميعها منافسة في قائمة منتخب ألمانيا، لكن مركز الظهير الأيمن على وجه الخصوص كان يمثل مشكلة كبيرة للمنتخب الوطني منذ سنوات.

في مركز الظهير الأيمن، من المرجح أن يعتمد كلوب أولًا على فيليب تروي لاعب فرايبورج. فقد لعب صاحب الـ25 عامًا الدقائق الـ90 كاملة في ثلاث من أصل أربع مباريات في دوري الأمم وترك انطباعًا جيدًا. لكن فيما عداه، تبقى المنافسة مفتوحة على مصراعيها. وتعرّض كولبريث لإصابة خطيرة في القدم في المباراة الودية أمام إشبيلية في مطلع أغسطس، مما أبعده لمدة شهرين. وعاد على الأقل إلى التدريبات الجماعية في منتصف أكتوبر.