فيديو | أولى أهداف الحدادي .. المغرب تهزم بوروندي في تصفيات الكان
اختتم المنتخب المغربي التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022، بالفوز أمام بوروندي بهدف نظيف، على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
هدف المباراة الوحيد سجله منير الحدادي، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ليحرز اللاعب أولى أهدافه مع منتخب بلاده.
ولم يظهر أسود الأطلس بصورتهم المعتادة، في ظل حسمهم التأهل لنهائيات البطولة القارية قبل هذه الجولة.
#المغرب_بوروندي— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2021
⚽️🥅 الحدادي يبصم على أول أهدافه مع المنتخب المغربي#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا #AFCON2021 pic.twitter.com/C3z8NfzxzR
هذا الفوز رفع رصيد المنتخب المغربي إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة الخامسة، ليصعد رفقة المنتخب الموريتاني؛ صاحب المركز الثاني في المجموعة.
فيما فشل منتخبا بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى في التأهل، إذ أنه في رصيد الأول خمس نقاط، والثاني أربع نقاط.
تأهل أسود الأطلس أتى دون تلقي أي هزيمة، إذ فاز في أربع مباريات، وتعادل في اثنتين، كانتا أمام موريتانيا، كلاهما جاءت نتيجته سلبية دون أهداف.
أما صعود موريتانيا فجاء بعد الفوز في مباراتين أمام إفريقيا الوسطى، والتعادل مرتين أمام المغرب، ومرة أمام بوروندي، وتلقي هزيمة وحيدة أمام بوروندي.