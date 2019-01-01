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جماهير المغرب تهتف باسم "أبو تريكة" خلال لقاء ناميبيا

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الجماهير هتفت باسم أبو تريكة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرصت الجماهير المغربية المتواجدة في ملعب استاد السلام، على الهتاف باسم محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.

منتخب المغرب يواجه نظيره ناميبيا، بالجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وشهدت مباراة المغرب وناميبيا، قيام الجماهير الحاضرة، بالهتاف إلى شهداء نادي الزمالك في حادثة الدفاع الجوي، وذلك خلال الدقيقة 20 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 22، قامت الجماهير المغربية بالهتاف إلى النجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب الفراعنة والنادي الأهلي السابق.

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ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا منتخبات ناميبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

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