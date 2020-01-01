منتخب المغرب: لم نُغلق الباب أمام عبد الرزاق حمد الله

خليلوزيتش لم يغلق الباب أمام وجه حمد الله.

أكد مصطفى حجي، المدرب المساعد للبوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، بأن الأخير لم يغلق الباب أمام المهاجم عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي بشكل نهائي.

حجي قال خلال تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "خليلوزيتش يراقب حمد الله منذ أن تولى مهمة تدريب المنتخب المغربي، مثله مثل باقي لاعبي أسود الأطلس".

وتابع: " على حد علمي، خليلوزيتش لم يغلق ملف اللاعب عبد الرزاق حمد الله نهائيًا، ظل يتابعه بشكل عادي شأنه شأن باقي اللاعبين المغاربة المحترفين خارج المغرب سواء في أوروبا أو الخليج".

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مصطفى حجي أردف: "وحيد هو الذي يختار قائمة اللاعبين المستدعيين لصفوف منتخب المغرب، وهو المسؤول عن الاختيارات، ولا يمكنني أن أقدم تفسيرًا عن سبب استبعاده لحمد الله الفترة الماضية".

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واختتم حجي تصريحاته قائلًا: "كل ما أستطيع أن أؤكده، هو أن الباب ليس مغلقًا في وجهه أبدًا كما يعتقد البعض".

وكان حمد الله قد غادر معسكر منتخب المغرب، قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، بسبب مشكلة حدثت بينه وبين فيصل فجر لاعب أسود الأطلس.