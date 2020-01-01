هل خسر حمد الله فرصة تمثيل منتخب المغرب مرة أخرى؟

أزمة عبد الرزاق حمد الله حدثت في عهد رينارد وتواصلت في عهد خاليلوزيتش

أوضح مصطفى حجي؛ المدرب المساعد لمنتخب المغرب، موقف الجهاز الفني لأسود الأطلس بقيادة البوسني خاليلوزيتش، من اللاعب عبد الرزاق حمد الله؛ محترف النصر السعودي.

اللاعب المغربي كان قد غادر منتخب بلاده قبل أيام قليلة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، على إثر أزمة مع بعض زملائه اللاعبين والمدير الفني آنذاك الفرنسي هيرفي رينارد، أعلن على إثرها اعتزاله اللعب الدولي.

وتجدد أزمة المهاجم مع الجهاز الفني الحالي، بعدما أكد خاليلوزيتش أنه تم استدعائه في إحدى المعسكرات إلا أن اللاعب رفض، ليعلن عدم استدعائه في أي معسكر من جديد، لكن حمد الله نفى هذه الواقعة. (طالع التفاصيل)

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وقال حجي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لا أبدًا، الباب لم يغلق في وجه أحد، المنتخب الوطني في كل دول العالم مفتوح أمام كل اللاعبين، وما حدث مع حمد الله هو شيء قد مضى".

وأضاف: "اليوم نحن نتبادل الأحاديث معًا، وهو مواطن مغربي ومن حقه الانضمام للمنتخب والعودة له، وأتمنى أن يكون واحدًا من أعضاء الفريق الوطني، هي ليست مسؤوليتي ضمه، لأنني لست المدير الفني، لكن ما يمكن تأكيده أننا كجهاز فني لم نغلق الباب أمام أحد، هو متاح للجميع، وأي لاعب جي، أثبت أحقيته بالانضمام لأسود الأطلس، ستتاح له الفرصة، لأنه سيؤدي أفضل ما لديه مع الفريق".

واختتم: "إذًا الباب مفتوح للجميع، وإن شاء الله حمد الله سيكون موجودًا، وقد يستدعيه المدير الفني، لأن هذا دوره".

يذكر أن حمد الله كان قد عاد لمنتخب بلاده بعد غياب لسنوات، العام الماضي، على إثر تألقه في صفوف النصر، إذ حصد لقر أفضل لاعب في الدوري السعودي الموسم الماضي، وهداف الموسم، والهداف التاريخي لموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بإحرازه 34 هدفًا.