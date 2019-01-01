زياش ساخرًا من تصريحات كومان: ضرب من الجنون

مدرب هولندا لم يعجبه اختيار بعض اللاعبين لتمثيل منتخب المغرب بدلًا من الطواحين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف المغربي حكيم زياش؛ المحترف في صفوف أياكس الهولندي، تصريحات رونالد كومان؛ المدير الفني لمنتخب هولندا، حول اللاعبين مزدوجي الجنسية، بالهراء والجنون.

مدرب الطواحين اتهم الاتحاد المغربي لكرة القدم بدفع أموال لمن يحملون الجنسية المغربية مع الجنسية الهولندية من أجل تمثيل أسود الأطلس في البطولات.

إيحاتارن: مدين لهولندا وفخور بالمغرب لكنني لم اتخذ قرارًا بعد

ورد زياش، في تصريحات نقلها موقع "voetbalprimeur" الهولندي، ساخرًا: "أعلم أن الناس في هذه الأيام كثيرًا ما يقومون بأشياء مجنونة، ما قاله كومان أيضًا ضرب من الجنون، ولا أعلم أي شيء عنه".

وأضاف: "إذا كنا نفكر بمنطقة، فأي اتحاد يدفع للاعبين أموال لتمثيل بلد معين؟ لا أحد؟ هذا غير موجود على الإطلاق".

تعليق كومان جاء تعليقًا على محاولات الاتحاد المغربي إقناع محمد إيحاتارن؛ الهولندي من أصول مغربية والمحترف في صفوف بي إس في إيندهوفن الهولندي، بتمثيل أسود الأطلس، خاصةً بعد دعوة البوسني وحيد خاليلوزيتش؛ المدير الفني للمغرب، له للمشاركة في معسكر الفريق المقبل، قبل أن يعود لاستبعاده من القائمة النهائية.

يذكر أن المغرب تستعد لخوض المنافسات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، حيث تقع في مجموعة واحدة رفقة موريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي.