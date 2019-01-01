السودان تفتتح تصفيات كأس أفريقيا 2021 بفوز برباعية

صقور الجديان افتتحوا التصفيات بقوة على ملعب الهلال

افتتح المنتخب السوداني مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، بالفوز أمام ساوتومي وبرينسيب برباعية نظيفة، على ملعب الهلال بأم درمان.

صقور الجديان لم يستغرقوا كثير من الوقت حتى يصلوا لشباك ضيوفهم، ففي الدقيقة السابعة، سجل رمضان عجب الهدف الأول.

وفي الدقيقة 22، تعرض حارس مرمى ساوتومي ألدير دالميدا، للطرد المباشر، ليجري مدربه تغييرًا وينزل الحارس الاحتياطي.

وقبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة، أضاف أحمد التش الهدف الثاني للسودان، قبل أن يحرز شرف الدين شيبوب الهدف الثالث في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

آخر الأهداف جاء في الدقيقة 77، حيث سجله محمد الرشيد؛ لتنتهي المباراة بفوز كبير لصقور الجديان.

الفوز منح صقور الجديان أولى ثلاث نقاط، ليتصدر المجموعة الثالثة، في انتظار نتيجة مواجهة غانا وجنوب أفريقيا، المقرر إقامتها غدًا الخميس.