منتخب السنغال يهزم نيجيريا في ختام الاستعدادات لأمم إفريقيا

هدف جي يحسم المباراة في الإسماعيلية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري ودياً بهدف نظيف في ختام استعدادات الطرفين لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

جاء ذلك في مدينة الإسماعيلية التي وصل إليها المنتخب السنغالي أول أمس، وأقيمت المباراة على ملعب أحد فنادقها.

سجل الهدف الوحيد إدريسا جي في الدقيقة 30، بعد تمريرة من كريبين دياتا.

وبدأ المنتخب النيجيري بتشكيل مكون من أكبي وأوميرو ونديدي وإيتيبو وكولينز وميكيل وتروست إيكونج وشوكويزي وموسى وإيوبي وأوسيمن.

فيما دفع السنغاليون بكل من ميندي وواجي وكوليبالي وجي وساني ودياتا وندياي وسابالي وكيتا ونيانج وسار.

يذكر أن المنتخب النيجيري يلعب في المجموعة الثانية مع بوروندي وغينيا ومدغشقر، فيما ينافس منتخب السنغال كل من الجزائر وكينيا وتنزانيا في المجموعة الثالثة.