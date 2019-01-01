صور - منتخب السنغال يعاين ملعب الدفاع الجوي

أسود التيرانجا يستهلون مشوارهم في كأس أفريقيا 2019 غدًا الأحد

كتب - عبده الليثي

قام منتخب السنغال بمعاينة ملعب الدفاع الجوي قبل خوض المران الأخير استعدادا لمباراة اسود التيرانجا غدا الاحد ضد تنزانيا في افتتاح مشوارهما بكأس الأمم الأفريقية مصر ٢٠١٩.

أسود التيرانجا يختتمون تدريباتهم اليوم السبت، قبل استهلال مشوارهم في الكان غدًا بملاقاة تنزانيا، على استاد الدفاع الجوي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وظهرت حالة من الرضا على الجهاز الفني واللاعبين بسبب حالة أرضية الملعب الجيدة.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينيا.

ومن المقرر أن يلاقي أسود التيرانجا في المباراة المقبلة الجزائر في يوم 27 من الشهر الجاري ثم كينيا في الأول من يوليو المقبل.