منتخب السعودية يطير إلى البحرين غدًا.. وباهبري جاهز

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة اليمن ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة اليمن ضمن الجولة الأولى من منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان المنتخب السعودي قد تعادل وديًا مع مالي، الأسبوع الماضي بهدف لكل فريق، في أول مباراة تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

ويستعد المنتخب السعودي للسفر إلى البحرين لخوض مباراة اليمن، حيث سيغادر غدًا الأحد، بعد استكمال استعداداته للقاء الهام.

ويعود هتان باهبري لاعب الهلال السعودي إلى تدريبات المنتخب السعودي بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة مالي الماضية.

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وأكدت الفحوصات سلامة اللاعب وأنه يستطيع المشاركة في لقاء اليمن، وأن الإصابة أمام مالي طفيفة ولا تقلق الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجوار كلًا من اليمن وأوزبكستان وسنغافورة وفلسطين.