حوار - هيرفي رينارد يتحدث عن عدد الأجانب وأفضل ثلاثة أندية ورسالة لفهد المولد

هدفه مع السعودية وأفضل من دربه وتجربته مع المغرب وغيرها من المواضيع يتحدث عنها الفرنسي في الحوار التالي..

أكد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أن الوصول لنهائيات كأس العالم قطر 2022 هدفه الأول خلال الفترة الحالية، مشيدًا بالأجواء في المملكة بشكل عام.

الأخضر جمع ثماني نقاط من أربع مباريات خاضها بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف أوزبكستان، صاحبة الصدارة برصيد تسع نقاط.

وأجرى رينارد حوارًا مطولًا مع برنامج "صدى الملاعب"، نستعرضه في السطور التالية..

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ما هي أهدافك مع المنتخب السعودي؟

عندما أتيت إلى المملكة العربية السعودية كان هدفي التأهل لكأس العالم 2022، إذًا علينا أن نبدأ من النقطة أ حتى نتأهل للمونديال، هذه فلسفتنا، علينا بناء شيء قوي وأحيانًا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا، لذلك علينا أن نكون أقوياء حتى نصل لهدفنا.

وصلتك عدة عروض قبل التعاقد مع السعودية، لماذا فضلت الأخضر عن غيره؟

كان لدي عروض كثيرة قبل القدوم للسعودية، لكن أعتقد أن المملكة دولة كبيرة في كرة القدم، ووجودي هنا ليس صدفة، فقد شهدت الهلال والمنتخب في آسيا والأندية تقدم مستويات ممتازة، بجانب أن مستوى الدوري بشكل عام رائعة، ومن قبل وصل الأخضر لكأس العالم، حتى على مستوى منتخبات الشباب هناك نجاحات تتحقق.

3 طلبات لرينارد من لجنة المسابقات ورابطة المحترفين بخصوص الدوري السعودي

مَن مِن اللاعبين الشباب الأفضل من وجهة نظرك؟

البريكان والحمدان وهناك الكثير من المهاجمين الممتازين، يجب أن يحصلوا على فرصة مع أنديتهم، وهناك آخرين، لكنني ذكرت فقط من هم معنا في المنتخب.

كيف رأيت المملكة السعودية كرويًا؟

أعتقد أنني وجدت أفضل مما تخيلت، بالتحديد كان لدي فرصة في الوقت الحالي لمقابلة ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد الكرة، وعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس هيئة الرياضة، كانت فرصة ممتازة أن أعمل مع هذا الثنائي، هنا كل شيء ممتاز ورائع، وأنا راضٍ بالعمل هنا.

ما رأيك في وجود سبعة لاعبين أجانب في الدوري السعودي؟

هذا مفيد فيما يتعلق بالمنافسة وأيضًا الجودة، إذا كان الأجانب أقوياء، نجد أيضًا لاعبين يأتوا من أندية ممتازة في أوروبا، لكن أيضًا هذا يمنع اللاعبين المحليين من المشاركة، فأحيانًا يكون الاختيار للأفضل، الجميع يرغب في أداء أفضل، ونحن كمنتخب نرغب أن نختار الأفضل من المحليين، لذلك علينا إيجاد حل وسط، وبالتالي أعتقد أن هذا صعب جدًا ويحتاج لذكاء.

هل فهد المولد في حساباتك؟

نحن ننتظر عودته، للأسف تم إيقافه، لكنني اعتمد عليه كثيرًا، ومن مكاني أوجه له رسالة بأن عليه العودة للعمل، لأننا في حاجة إليه ومنتخب بلاده وناديه يحتاجه، فالمولد لاعب موهوب، إذا كان يسمعني الآن، فعليه أن يعود سريعًا وتعمل بجد.

هل تعتبر تجربتك مع منتخب المغرب هي الأفضل على الإطلاق لك؟

أفضل الخبرات هي التي نعيشها، وبالطبع كان لدي خبرات ممتازة مع كوت ديفوار وزامبيا، لكن مع المغرب وصلنا لكأس العالم، كانت مغامرة استثنائية، وستظل ذكرى المغرب في قلبي.

ما هي أفضل خمسة فرق في الدوري السعودي حاليًا؟

الجميع يعلم ما هي أفضل خمسة أندية، هناك الكثير من الفرق الجيدة جدًا كالنصر والهلال والأهلي أيضًا جيد جدًا، هذه الثلاثة الأفضل، والتي تقدم أداءً ممتازًا.

من هو أفضل لاعب دربته على الإطلاق؟

يايا توريه.

ما هي رسالتك الأخيرة لكافة جماهيرك حول العالم؟

أرحب بكل من في القارة الإفريقية وكل السعوديين وكل الشرق الأوسط، أود أن أوجه تحياتي للزامبيين والإيفواريين الذين عملت معهم ودعمتهم ودعمونني، وإلى غانا حيث بدأت كمساعد مدرب هنا، وبالتأكيد أرحب بكل المغاربة وأتمنى لهم التأهل لكأس العالم قطر 2022.