المنتخب السعودي يستعد لملاقاة الصين بعد غدٍ الثلاثاء

يخالف الإعلامي الرياضي محمد الذايدي الغالبية الرأي بشأن مواجهة منتخب السعودية أمام نظيره الصيني، معتبرًا الأخير أحد المنتخبات الكبرى في القارة الآسيوية.

الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد يلاقي الصين بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

غموض موقف المولد من مواجهة الصين:

قبل 48 ساعة، حققت كتيبة رينارد الفوز أمام اليابان بهدف نظيف، سجله فراس البريكان، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

خلال المباراة، تعرض صانع الألعاب فهد المولد لإصابة عضلية، وحتى الآن لم يتحدد موقفه من مواجهة الصين.

إذا غاب المولد عن اللقاء، سينضم إلى زميله الجناح الأيسر سالم الدوسري، والذي يغيب هذه الفترة لإصابته بقطع في أحد أوتار مفصل القدم.

"ضربة فنية كبيرة لرينارد"

الذايدي يخشى عدم لحاق المولد باللقاء، مؤكدًا أن هذا سيكون له تأثيرًا كبيرًا على المنتخب، رغم وجود البدائل القادرة على تعويضه.

وقال الذايدي، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الصين قد لا يكون المنتخب الأول في القارة، لكنه أحد المنتخبات الكبرى، هو أفضل من منتخب الإمارات، وينافس على البطولات، بجانب أنه تأهل أكثر من مرة لكأس العالم، ربما ليس كثيرًا، لكنه من كبار آسيا".

وأضاف: "كل مباراة ولها ظروفها، فمثلًا مواجهة الهلال وسيدني في دوري الأبطال، من كان يتوقع أن الأخير سيتفوق على الأول؟، الهلال إمكانياته أكبر، كذلك مباراة نيسان والنصر، الأول لا يُقارن بالثاني، ومع ذلك لعب معه النهائي وفاز بخماسية".

واختتم: "أكثر ما أخشاه أن يطول غياب فهد المولد عن مواجهة الصين، نتحمل إصابة سالم الدوسري ويحاول المدرب تعويضه، إذا فقد المولد أيضًا أمام الصين، ستكون هذه ضربة فنية كبيرة لرينارد، رغم وجود أسماء بديلة كالعبود وأيمن يحيى وغريب، كلهم مميزون، لكن فهد له وزنه وثقله كسالم، لذلك أتمنى أن يعود".

محمد الذايدي :

نخشى غياب "فهد المولد" .. ان غاب فستكون ضربة فنية كبيرة على المدرب ..

الحصاد الرياضي ...@malthaidy pic.twitter.com/riV8s372hR — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 9, 2021

ما هو موقف السعودية في مجموعتها؟

الأخضر يحتل وصافة المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد تسع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن أستراليا؛ محتل الصدارة.

فيما تأتي اليابان في المركز الثالث بثلاث نقاط، متساوية مع عمان والصين، بينما تحل فيتنام بالمركز الأخير دون أي نقاط.

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