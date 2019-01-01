دعوة من الفيصل للطلاب لحضور مواجهة السعودية ومالي

اللقاء يقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الدعوة لـ5000 آلاف طالب، لحضور ودية المنتخب الوطني أمام نظيره المالي.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة.

المسحل للاعبي السعودية: أدركوا أهمية المرحلة ونحن نثق بكم

الدعوة تشمل خمسة آلاف طالب من مدارس المنطقة الشرقية، وقد تم بالفعل التنسيق مع إدارة تعليم المنطقة، لتأمين وسائل النقل والوجبات.

سمو رئيس مجلس الإدارة يوجه الدعوة لـ5000 طالب من مدارس المنطقة الشرقية لحضور مباراة المنتخب السعودي مع منتخب مالي يوم غدٍ الخميس، وقد تم التنسيق مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية لتأمين وسائل النقل والوجبات — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) September 4, 2019

ويستعد الأخضر لاستهلال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أمام منتخب اليمن، في العاشر من سبتمبر الجاري، بالعاصمة اليمنية "المنامة".

وتعد مواجهة مالي غدًا هي أول لقاء يخوضه المنتخب السعودي تحت قيادة جهازه الفني الجديد وعلي رأسه الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني.