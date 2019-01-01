مكافأة خاصة من الاتحاد السعودي للأخضر الشاب

شباب الأخضر تأهلوا لنهائيات كأس آسيا 2020 للمرة الثالثة على التوالي

قرر ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، صرف مكافأة خاصة للاعبي المنتخب الوطني للشباب بعد نجاحهم في التأهل لكأس آسيا 2020 تحت 19 عامًا.

الأخضر الشاب تأهل للبطولة القارية بعدما تعادل أمام منتخب أوزباكستان بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

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وكافأ المسحل كل لاعب من الأخضر بـ50 ألف ريال، تقديرًا لنجاحهم في تحقيق الهدف مع تقديم مستوى جيد خلال الثلاث مباريات بالتصفيات.

التعادل منح الأخضر صدارة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، ورافقه في التأهل خصم الليلة، الذي حل وصيفًا، لكنه صعد كونه مستضيف البطولة.

وكان شباب السعودية قد تأهلوا للبطولة القارية من قبل 12 مرة، وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي.