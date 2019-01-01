الشهري: لم نكن فعالين أمام فلسطين ونقطة أفضل من لا شيء

السعودية خسرت أربع نقاط في ثلاث مباريات بالتصفيات المونديالية

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

عاب يحيى الشهري؛ لاعب منتخب السعودية، على فريقه قلة الفاعلية الهجومية خلال مواجهة فلسطين، متمنيًا أن يتم تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة.

الأخضر تعادل سلبيًا أمام الفدائي دون أهداف، على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. (طالع تقرير المباراة)

وقال الشهري، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "المنتخب الفلسطيني متطور وصعب على أرضه، استحوذنا على المباراة، لكن لم نكن فعالين في الشق الهجومي، نقطة أفضل من لا شيء، الحمد لله، والقادم أفضل إن شاء الله".

وأضاف: "حولنا من العمق والأطراف الوصول لمرمى فلسطين، لكن الدفاع الفلسطيني كان قويًا اليوم، سنصحح الأخطاء ونكون أفضل في القادم".

رينار: التعادل أمام فلسطين نتيجة إيجابية وهذا ما عابنا

يذكر أن التعادل رفع رصيد الأخضر إلى النقطة الخامس في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يأتي الفدائي في المركز الرابع بأربع نقاط.