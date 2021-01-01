فيديو | الأخضر في الصدارة .. السعودية تضرب فلسطين بخماسية في تصفيات المونديال

الأخضر يتصدر المجموعة الرابعة

حقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا أمام نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الأخضر هدد الفدائي بفرصة خطيرة في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرات ثنائية بين فهد المولد وصالح الشهري على حدود منطقة الجزاء، انتهت بتسديدة من الأخير، لكنها علت العارضة.

وتألق توفيق علي؛ حارس مرمى فلسطين، في الدقيقة 16، بعدما أُرسلت عرضية خطيرة من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء إلى عبد الإله العمري، الذي أرسلها عرضية هوائية، لكن الحارس أمسك بكرته قبل صالح الشهري.

وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، أحرز المنتخب السعودي الهدف الأول، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء من فهد المولد، ضرب الحارس الكرة بقبضة يده، لتصل إلى ياسر الشهراني، الذي وضعها رأسية في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط، سجل فهد المولد الهدف الثاني للأخضر، بعدما قطع صالح الشهري الكرة من مدافع الفدائي، ثم مررها إلى المولد، الذي سددها قوية، لكن تصدى له الحارس، ثم ارتدت الكرة له من جديد، ليسكنها الشباك بنجاح.

وشهدت الدقيقة 52 من اللقاء، تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض، بأقدام صالح الشهري من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد استلامه تمريرة رائعة من سلطان الغنام.

رابع الأهداف جاء في الدقيقة 58 عن طريق الشهري أيضًا، بعدما مرر سالم الدوسري الكرة له داخل منطقة الـ18.

واختتم الأخضر التهديف في الدقيقة 87 من ضربة جزاء، سددها سالم الدوسري بنجاح، كان الحكم قد احتسبها إثر لمسة يد على مدافع الفدائي.

بهذا الفوز يعتلي الأخضر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أوزبكستان؛ صاحبة الوصافة.

فيما تأتي فلسطين في المركز الأخير بأربع نقاط، يعتليها اليمن بخمس نقاط، ثم سنغافورة بسبع نقاط.