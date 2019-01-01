رينارد: التعادل أمام فلسطين نتيجة إيجابية وهذا ما عابنا

مدرب السعودية خسر نقطتين في مشوار المونديال، لكنه يرى أن التعادل أمر إيجابي

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

يرى الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أن تعادل فريقه أمام نظيره الفلسطيني أمر إيجابي، مطالبًا بالصبر على المجموعة الحالية من اللاعبين كونهم شبابًا.

الأخضر تعادل سلبيًا أمام الفدائي دون أهداف، على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. (طالع تقرير المباراة)

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا ندرك صعوبة المباراة من قبل أن نلعب، وهذا ظهر جليًا أثناء مجرياتها، فمنتخب فلسطين ليس بالمنتخب السهل، خصوصًا على أرضه".

وأضاف: "أعتقد أن التعادل نتيجة إيجابية، بغض النظر عن أي شيء آخر، كونها مباراة خارج الأرض وبين جماهير المنتخب المنافس".

الفرنسي تابع متحدثًا عن سلبيات فريقه: "غاب عنّا عامل التسديد على مرمى المنافس بشكل كافٍ، مما حد من خطورتنا في المباراة، لكننا لدينا مجموعة جيدة من الأسماء الشابة التي تحتاج للدعم ولمزيد من الوقت لتقديم ما لديها".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الأخضر إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يأتي الفدائي في المركز الرابع بأربع نقاط.