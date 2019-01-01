عطيف: حققت حلمي بزيارة فلسطين وأتذكر اللقاء الماضي الصعب

الشقيقان يلتقيان غدًا على الأراضي الفلسطينية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب عبد الله عطيف؛ لاعب منتخب السعودية، عن سعادته بخوض مباراة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه كان حلم بالنسبة له.

الأخضر والفدائي يتقابلان غدًا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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وقال عطيف، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "فلسطين فخر للعرب، ووجودي هنا حلم بالنسبة لي، كنت أحلم بزيارتها واللعب على أرضها".

وأضاف: "أتذكر آخر مباراة جمعت بيننا وبين فلسطين، كانت صعبة للغاية وتمكننا من الفوز بشق الأنفس، وفي رأيي أن لقاء الغد هو أصعب مباريات المجموعة".

لاعب الأخضر تابع: "ليس لنا أي أعذار، الأجواء هنا رائعة، تدربنا بالأمس وأرضية الملعب جيدة، وفي الأخير لن يكون هناك خاسر في اللقاء بين الشقيقين".

يذكر أن السعودية استهلت مشوارها في التصفيات بالتعادل أمام اليمن إيجابيًا بهدفين لكل منهما، ثم فازت أمام سنغافورة بثلاثية نظيفة.

أما فلسطين فبدأت بالفوز أمام أوزبكستان 2-0، ثم تلقت الهزيمة أمام سنغافورة 2-1.